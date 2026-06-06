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227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260606/227-let-so-dnya-rozhdeniya-pushkina--fakty-o-velikom-poete-1156645838.html
227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте
227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте - РИА Новости Крым, 06.06.2026
227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте
Великий русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы современного русского литературного языка, публицист, журналист, редактор и издатель – 6 июня мир... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T10:33
2026-06-06T10:33
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александр пушкин
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литература
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Великий русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы современного русского литературного языка, публицист, журналист, редактор и издатель – 6 июня мир отмечает 227-летие со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.Он родился в 1799 году в Москве и уже в семь лет написал первое свое стихотворение. Первое опубликованное увидело свет в 1814 и было обращено "К другу стихотворцу". За всю свою недолгую жизнь - 37 лет - Пушкин написал роман в стихах, 12 поэм, 7 сказок, 15 прозаических произведений, 8 драматических произведений, 783 стихотворения. Все работы великого мастера занимают 16 томов.В 1997 году вышел указ президента России об установлении Пушкинского дня — с тех пор писателя и поэта ежегодно чествуют в день его рождения, 6 июня. Эти и другие факты из биографии великого поэта – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По пушкинским местам: по Крыму вслед за поэтомПушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
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александр пушкин, культура, поэзия, литература, россия, инфографика
227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте

Инфографика к 227-летию со Дня рождения Александра Пушкина

10:33 06.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Великий русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы современного русского литературного языка, публицист, журналист, редактор и издатель – 6 июня мир отмечает 227-летие со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Он родился в 1799 году в Москве и уже в семь лет написал первое свое стихотворение. Первое опубликованное увидело свет в 1814 и было обращено "К другу стихотворцу". За всю свою недолгую жизнь - 37 лет - Пушкин написал роман в стихах, 12 поэм, 7 сказок, 15 прозаических произведений, 8 драматических произведений, 783 стихотворения. Все работы великого мастера занимают 16 томов.
В 1997 году вышел указ президента России об установлении Пушкинского дня — с тех пор писателя и поэта ежегодно чествуют в день его рождения, 6 июня. Эти и другие факты из биографии великого поэта – в инфографике РИА Новости Крым.
Инфографика ко дню рождения ПушкинаИнфографика ко дню рождения Пушкина
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