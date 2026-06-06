Рейтинг@Mail.ru
142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260606/142-strany-mira-i-soglasheniya-na-6-trln-rubley--itogi-pmef-1156649080.html
142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ
142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ
Участники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T13:51
2026-06-06T13:52
пмэф
санкт-петербург
экономика
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156530611_0:73:1342:828_1920x0_80_0_0_8c7447bf321a33cf740aa00c1a9f1b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Участники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков в заключительный день форума.Он также проинформировал, что участниками мероприятий ПМЭФ-2026 стали представители 142 стран мира.Как заявил на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, такое число участников со всего мира доказывает, что идея изоляции России провалиласьКрым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщал ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалкиПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторовДелегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
санкт-петербург
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156530611_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_1c467bad0392f3e06b390fa651208298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, санкт-петербург, экономика, россия, новости
142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ

Участники ПМЭФ подписали соглашений более чем на 6 трлн рублей – оргкомитет

13:51 06.06.2026 (обновлено: 13:52 06.06.2026)
 
© РИА НовостиПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Участники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков в заключительный день форума.
"На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,642 триллиона рублей", —цитирует Кобякова РИА Новости.
Он также проинформировал, что участниками мероприятий ПМЭФ-2026 стали представители 142 стран мира.
Как заявил на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, такое число участников со всего мира доказывает, что идея изоляции России провалилась
"Политическая и дипломатическая изоляция России – это провал. Вы видите, что весь мир собрался здесь, в Санкт-Петербурге", – сказал он.
Крым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщал ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.
Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
 
ПМЭФСанкт-ПетербургЭкономикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок
13:51142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ
13:33Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны
13:0913 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ
12:53Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно
12:35Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
12:23Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
12:14ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
12:05Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
11:48Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре
11:35Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
11:29В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
11:19Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
11:12День русского языка – инфографика
10:52Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС
10:44В Севастополе снова воздушная тревога
10:33227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте
10:25Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
10:18Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
10:02Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра
Лента новостейМолния