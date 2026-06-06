https://crimea.ria.ru/20260606/142-strany-mira-i-soglasheniya-na-6-trln-rubley--itogi-pmef-1156649080.html

142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ

142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ - РИА Новости Крым, 06.06.2026

142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФ

Участники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T13:51

2026-06-06T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Участники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков в заключительный день форума.Он также проинформировал, что участниками мероприятий ПМЭФ-2026 стали представители 142 стран мира.Как заявил на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, такое число участников со всего мира доказывает, что идея изоляции России провалиласьКрым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщал ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалкиПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторовДелегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, санкт-петербург, экономика, россия, новости