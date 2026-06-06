https://crimea.ria.ru/20260606/13-aviabomb-i-911-bespilotnikov-sbili-za-sutki-voennye-rf-1156648697.html

13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ

13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ - РИА Новости Крым, 06.06.2026

13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ

Российские военные за сутки сбили 911 беспилотников самолетного типа и 13 авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T13:09

2026-06-06T13:09

2026-06-06T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 911 беспилотников самолетного типа и 13 авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские военные поразили места производства, хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.В ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами Росси, сообщали в Минобороны РФ ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь – что известноНефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировалиТрое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, министерство обороны рф