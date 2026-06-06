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13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ
13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ
Российские военные за сутки сбили 911 беспилотников самолетного типа и 13 авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 911 беспилотников самолетного типа и 13 авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские военные поразили места производства, хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.В ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами Росси, сообщали в Минобороны РФ ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь – что известноНефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировалиТрое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости, всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, министерство обороны рф
13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 911 беспилотников самолетного типа

13:09 06.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 911 беспилотников самолетного типа и 13 авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в субботней сводке российского оборонного ведомства.
Также российские военные поразили места производства, хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
В ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами Росси, сообщали в Минобороны РФ ранее.
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