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"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше - РИА Новости Крым, 05.06.2026
"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Одобрение Венгрией первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС приближает украинцев к членству в организации, но это членство в перспективе не принесет... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:18
2026-06-05T14:18
2026-06-05T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Одобрение Венгрией первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС приближает украинцев к членству в организации, но это членство в перспективе не принесет стране ничего хорошего. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Венгрия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз после достижения соответствующего соглашения на уровне послов, заявил накануне премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что открытие переговорной главы является лишь началом процесса евроинтеграции и Киеву еще предстоит доказать выполнение всех взятых на себя обязательств.При этом, по его мнению, Европа постарается ускорить процсс даже в нарушение собственного законодательства, поскольку вся логика еврочиновников состоит в том, чтобы навредить России."Хотя на самом деле экономически нас это никак не затрагивает. Ранее Украина была членом ЕАЭС, что давало Киеву возможность не платить налоги на этой площадке. Это создавало дырку в нашей таможенной системе. Сейчас, поскольку Украина вышла из состава ЕАЭС, никак с нами не связана и льгот от нас не имеет, нам все равно, вступят они в Евросоюз или нет", – продолжает политолог.Однако, хотя ЕС в отличие от НАТО невоенная организация, у антироссийских сил на Западе появится дополнительный "козырь": "Россия воюет не с Украиной, а с Евросоюзом", поясняет логику еврочиновников Журавлев. Кроме того, для Украины – это получение дополнительных средств, поскольку новым членам положены выплаты на выравнивание уровня жизни населения.Кроме того, Журавлев подчеркивает наличие больших экономических проблем и политических разногласий внутри самого Евросоюза. По его мнению, европолитики хоть и будут сохранять организацию, чтобы продолжает отбирать ресурс "младших" членов, но фактически свою эффективность ЕС стремительно теряет."Ну и еще важный вопрос, которым нужно задаться: где к моменту окончания СВО будет проходить граница Украины? Если по границе Львовской области, то, может быть, это было бы логично, чтобы западная часть, тяготеющая к Европе, ушла к ним. А вот насчет всей остальной Украины – большие сомнения, что это принесет ей пользу", – констатирует собеседник агентства.Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить КиевуВо сколько Украина обойдется странам ЕСПочему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз
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украина, европейский союз (ес), политика, мнения, дмитрий журавлев, россия, экономика, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Одобрение Венгрией первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС приближает украинцев к членству в организации, но это членство в перспективе не принесет стране ничего хорошего. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Венгрия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз после достижения соответствующего соглашения на уровне послов, заявил накануне премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что открытие переговорной главы является лишь началом процесса евроинтеграции и Киеву еще предстоит доказать выполнение всех взятых на себя обязательств.
"Одобрение Венгрии означает, что, скорее всего, "заветное" членство будет. Есть еще Словакия, но не думаю, что словаки будут жестко сопротивляться, поскольку у Братиславы больших противоречий с Киевом нет. Это значит, что процедура будет запущена по окончании переговоров, но процесс долгий и процедурно занимает несколько лет", – говорит Журавлев.
При этом, по его мнению, Европа постарается ускорить процсс даже в нарушение собственного законодательства, поскольку вся логика еврочиновников состоит в том, чтобы навредить России.
"Хотя на самом деле экономически нас это никак не затрагивает. Ранее Украина была членом ЕАЭС, что давало Киеву возможность не платить налоги на этой площадке. Это создавало дырку в нашей таможенной системе. Сейчас, поскольку Украина вышла из состава ЕАЭС, никак с нами не связана и льгот от нас не имеет, нам все равно, вступят они в Евросоюз или нет", – продолжает политолог.
Однако, хотя ЕС в отличие от НАТО невоенная организация, у антироссийских сил на Западе появится дополнительный "козырь": "Россия воюет не с Украиной, а с Евросоюзом", поясняет логику еврочиновников Журавлев. Кроме того, для Украины – это получение дополнительных средств, поскольку новым членам положены выплаты на выравнивание уровня жизни населения.
"Только на практике дело в том, что ЕС не пойдут в бой с РФ за Украину – слишком страшно. А выплаты на выравнивание длятся всего 10 лет. Собственно, на чем украинцев и купили: "Нам дадут денег, мы будем хорошо жить". До них так купили греков, португальцев – все малые страны Европы. Но выплаты прекратились и наступил греческий финансовый кризис, португальский финансовый кризис. Дальше весь ресурс малых стран ЕС отбирает и главный их лозунг: "Закрывайте заводы, открывайте магазины", – поясняет эксперт.
Кроме того, Журавлев подчеркивает наличие больших экономических проблем и политических разногласий внутри самого Евросоюза. По его мнению, европолитики хоть и будут сохранять организацию, чтобы продолжает отбирать ресурс "младших" членов, но фактически свою эффективность ЕС стремительно теряет.
"Ну и еще важный вопрос, которым нужно задаться: где к моменту окончания СВО будет проходить граница Украины? Если по границе Львовской области, то, может быть, это было бы логично, чтобы западная часть, тяготеющая к Европе, ушла к ним. А вот насчет всей остальной Украины – большие сомнения, что это принесет ей пользу", – констатирует собеседник агентства.
Идея евроинтеграции Украины обанкротилась
и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
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