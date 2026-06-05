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"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше

"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше - РИА Новости Крым, 05.06.2026

"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше

Одобрение Венгрией первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС приближает украинцев к членству в организации, но это членство в перспективе не принесет... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T14:18

2026-06-05T14:18

2026-06-05T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Одобрение Венгрией первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС приближает украинцев к членству в организации, но это членство в перспективе не принесет стране ничего хорошего. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Венгрия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз после достижения соответствующего соглашения на уровне послов, заявил накануне премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что открытие переговорной главы является лишь началом процесса евроинтеграции и Киеву еще предстоит доказать выполнение всех взятых на себя обязательств.При этом, по его мнению, Европа постарается ускорить процсс даже в нарушение собственного законодательства, поскольку вся логика еврочиновников состоит в том, чтобы навредить России."Хотя на самом деле экономически нас это никак не затрагивает. Ранее Украина была членом ЕАЭС, что давало Киеву возможность не платить налоги на этой площадке. Это создавало дырку в нашей таможенной системе. Сейчас, поскольку Украина вышла из состава ЕАЭС, никак с нами не связана и льгот от нас не имеет, нам все равно, вступят они в Евросоюз или нет", – продолжает политолог.Однако, хотя ЕС в отличие от НАТО невоенная организация, у антироссийских сил на Западе появится дополнительный "козырь": "Россия воюет не с Украиной, а с Евросоюзом", поясняет логику еврочиновников Журавлев. Кроме того, для Украины – это получение дополнительных средств, поскольку новым членам положены выплаты на выравнивание уровня жизни населения.Кроме того, Журавлев подчеркивает наличие больших экономических проблем и политических разногласий внутри самого Евросоюза. По его мнению, европолитики хоть и будут сохранять организацию, чтобы продолжает отбирать ресурс "младших" членов, но фактически свою эффективность ЕС стремительно теряет."Ну и еще важный вопрос, которым нужно задаться: где к моменту окончания СВО будет проходить граница Украины? Если по границе Львовской области, то, может быть, это было бы логично, чтобы западная часть, тяготеющая к Европе, ушла к ним. А вот насчет всей остальной Украины – большие сомнения, что это принесет ей пользу", – констатирует собеседник агентства.Идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к полному разрушению украинской государственности, которую теперь невозможно восстановить, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить КиевуВо сколько Украина обойдется странам ЕСПочему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), политика, мнения, дмитрий журавлев, россия, экономика, в мире