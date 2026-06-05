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Запорожская АЭС полностью обесточена
Запорожская АЭС полностью обесточена - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Запорожская АЭС полностью обесточена
Запорожская атомная электростанция в пятницу вечером полностью обесточена. Для питания задействованы дизель-генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе атомной... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T21:10
2026-06-05T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция в пятницу вечером полностью обесточена. Для питания задействованы дизель-генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе атомной станции.Отмечается, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано."Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме", - добавили в пресс-службе.Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, аэс, атомная энергетика, электроэнергия, электросети, новости
Запорожская АЭС полностью обесточена
ЗАЭС полностью обесточена
21:10 05.06.2026 (обновлено: 21:13 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция в пятницу вечером полностью обесточена. Для питания задействованы дизель-генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе атомной станции.
"Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.
"Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме", - добавили в пресс-службе.
Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав
группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар
пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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