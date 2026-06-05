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Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
На пожаре в многоквартирном доме в Армянске спасли четверых взрослых и двоих детей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:40
2026-06-05T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме в Армянске спасли четверых взрослых и двоих детей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Сообщение на пожаре поступило накануне вечером. Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Загорелось зарядное устройство, которое было оставлено в электрической сети.Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачены вещи и мебель на площади 10 кв. м. Распространение пламени на соседние квартиры удалось предотвратить. "Из-за сильного задымления, заполнившего весь подъезд, пожарные эвакуировали жильцов верхних этажей в спасустройстве. Всего из опасной зоны было спасено 6 человек, двое детей были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, происшествия, армянск, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек

В Армянске из горящего дома эвакуировали четверых взрослых и двоих детей

17:40 05.06.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Армянске из горящего дома эвакуировали четверых взрослых и двоих детей
В Армянске из горящего дома эвакуировали четверых взрослых и двоих детей
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме в Армянске спасли четверых взрослых и двоих детей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
Сообщение на пожаре поступило накануне вечером. Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Загорелось зарядное устройство, которое было оставлено в электрической сети.
В квартире без присмотра взрослых (мама была на работе) находились двое детей - девочка 8 лет и мальчик 10 лет. Когда занялся огонь, они испугались и выбежали на улицу за помощью взрослых. Первым откликнулся подросток из соседнего дома, который помог вызвать пожарных.
Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачены вещи и мебель на площади 10 кв. м. Распространение пламени на соседние квартиры удалось предотвратить.
"Из-за сильного задымления, заполнившего весь подъезд, пожарные эвакуировали жильцов верхних этажей в спасустройстве. Всего из опасной зоны было спасено 6 человек, двое детей были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС.
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