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За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин - РИА Новости Крым, 05.06.2026
За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:37
2026-06-05T12:37
2026-06-05T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, от киевского режима "исходят волны террора, незаконных поставок оружия".В ночь на пятницу, 5 июня, в Азовском море атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
Галузин прокомментировал атаки БПЛА на грузовые суда в Азовском море