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За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин - РИА Новости Крым, 05.06.2026
За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:37
2026-06-05T12:37
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, от киевского режима "исходят волны террора, незаконных поставок оружия".В ночь на пятницу, 5 июня, в Азовском море атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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атаки всу, черное море, азовское море, происшествия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, всу (вооруженные силы украины), средиземное море
За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин

Галузин прокомментировал атаки БПЛА на грузовые суда в Азовском море

12:37 05.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов - воздушных, морских - атакует мирные гражданские суда в акватории Черного моря, Средиземного моря. Это известная страна, вернее режим, узурпировавший власть в этой стране, режим нацистский, опасный, опасный для всех", - заявил Галузин, отвечая на просьбу прокомментировать удары БПЛА по зерновозам в Азовском море.
По его словам, от киевского режима "исходят волны террора, незаконных поставок оружия".
В ночь на пятницу, 5 июня, в Азовском море атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряков
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Атаки ВСУЧерное мореАзовское мореПроисшествияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Средиземное море
 
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