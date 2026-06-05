https://crimea.ria.ru/20260605/za-atakami-bpla-v-azovskom-more-stoit-kievskiy-rezhim---galuzin-1156622965.html

За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин

За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин - РИА Новости Крым, 05.06.2026

За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин

За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:37

2026-06-05T12:37

2026-06-05T12:37

атаки всу

черное море

азовское море

происшествия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

всу (вооруженные силы украины)

средиземное море

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, от киевского режима "исходят волны террора, незаконных поставок оружия".В ночь на пятницу, 5 июня, в Азовском море атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

черное море

азовское море

средиземное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, черное море, азовское море, происшествия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, всу (вооруженные силы украины), средиземное море