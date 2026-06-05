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ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме
ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме - РИА Новости Крым, 05.06.2026
ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме
ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса, сообщает банк в рамках Петербургского международного... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса, сообщает банк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Отмечается, что для приема цифровых рублей клиентам не нужно заменять терминалы — достаточно открыть счет в цифровых рублях и подключить оплату через универсальный платежный код (УПК). Покупатель сканирует на кассе код, который включает сразу несколько способов оплаты: цифровыми рублями, через СБП или банковские сервисы.Средства зачисляются на счет продавца в реальном времени, как при оплате через СБП."Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот. Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие", — отметил Бортников.При этом предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, банк берет на себя все технические процессы и дает готовые сервисы, отметил он.Цифровой рубль - это новая форма нацвалюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. С 1 сентября текущего года его будут обязаны принимать торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 миллионов рублей, с 1 сентября 2027 года — продавцы с выручкой до 30 миллионов рублей, а до 1 сентября 2028 года — остальные компании с выручкой от 20 миллионов рублей.Бизнес с годовой выручкой меньше 20 миллионов рублей подключает оплату цифровыми рублями по желанию.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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новости, втб, рубль, цифровой рубль, крым, экономика крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса, сообщает банк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса. Часть клиентов уже проводит операции с цифровым рублем. До сентября решение будет доступно во всех терминалах ВТБ по всей России", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова.
Отмечается, что для приема цифровых рублей клиентам не нужно заменять терминалы — достаточно открыть счет в цифровых рублях и подключить оплату через универсальный платежный код (УПК). Покупатель сканирует на кассе код, который включает сразу несколько способов оплаты: цифровыми рублями, через СБП или банковские сервисы.
Средства зачисляются на счет продавца в реальном времени, как при оплате через СБП.
"Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот. Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие", — отметил Бортников.
При этом предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, банк берет на себя все технические процессы и дает готовые сервисы, отметил он.
Цифровой рубль - это новая форма нацвалюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. С 1 сентября текущего года его будут обязаны принимать торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 миллионов рублей, с 1 сентября 2027 года — продавцы с выручкой до 30 миллионов рублей, а до 1 сентября 2028 года — остальные компании с выручкой от 20 миллионов рублей.
Бизнес с годовой выручкой меньше 20 миллионов рублей подключает оплату цифровыми рублями по желанию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.