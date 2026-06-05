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ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме

ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме - РИА Новости Крым, 05.06.2026

ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме

ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса, сообщает банк в рамках Петербургского международного... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:43

2026-06-05T12:43

2026-06-05T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса, сообщает банк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Отмечается, что для приема цифровых рублей клиентам не нужно заменять терминалы — достаточно открыть счет в цифровых рублях и подключить оплату через универсальный платежный код (УПК). Покупатель сканирует на кассе код, который включает сразу несколько способов оплаты: цифровыми рублями, через СБП или банковские сервисы.Средства зачисляются на счет продавца в реальном времени, как при оплате через СБП."Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот. Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие", — отметил Бортников.При этом предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, банк берет на себя все технические процессы и дает готовые сервисы, отметил он.Цифровой рубль - это новая форма нацвалюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. С 1 сентября текущего года его будут обязаны принимать торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 миллионов рублей, с 1 сентября 2027 года — продавцы с выручкой до 30 миллионов рублей, а до 1 сентября 2028 года — остальные компании с выручкой от 20 миллионов рублей.Бизнес с годовой выручкой меньше 20 миллионов рублей подключает оплату цифровыми рублями по желанию.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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