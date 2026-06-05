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ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно
ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 05.06.2026
ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно
В Севастополе за ночь и утро отразили три атаки ВСУ, есть повреждения в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:46
2026-06-05T09:46
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атаки всу на крым
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе за ночь и утро отразили три атаки ВСУ, есть повреждения в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Никто из людей не пострадал. В Севастополе трижды с полуночи звучала воздушная тревога, губернатор сообщал об уничтожении воздушных целей. Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона 123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно

В Севастополе силы ПВО отразили три атаки ВСУ - сбиты 11 беспилотников ВСУ

09:46 05.06.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе за ночь и утро отразили три атаки ВСУ, есть повреждения в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь и утро 3 атаки ВСУ. Сбиты 11 БПЛА. В двух МКД в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире, в частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого БПЛА повредили крышу", - сообщил он.
Никто из людей не пострадал.
В Севастополе трижды с полуночи звучала воздушная тревога, губернатор сообщал об уничтожении воздушных целей. Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.
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