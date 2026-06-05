https://crimea.ria.ru/20260605/vsu-narushili-rezhim-tishiny-na-zaporozhskoy-aes--raneny-pyatero-voennykh-1156631076.html
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных - РИА Новости Крым, 05.06.2026
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
Вооруженные силы Украины нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T15:26
2026-06-05T15:26
2026-06-05T15:31
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145747383_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_fde94f5b3ddcfd0ba68df0ded4f99cf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщает пресс-служба атомной станции.В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Данный инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ "Днепровская", имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, указали в пресс-службе. В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145747383_34:0:863:622_1920x0_80_0_0_4bcbefd8d67806b26b2940226e0e3327.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атаки всу
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС и нанесли удар по группе разминирования
15:26 05.06.2026 (обновлено: 15:31 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Сегодня в 13:15 при проведении инженерных работ в рамках "режима тишины", согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" украинский БПЛА осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
Данный инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ "Днепровская", имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, указали в пресс-службе.
"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года", - отметили представители ЗАЭС.
В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: