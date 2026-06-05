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ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных - РИА Новости Крым, 05.06.2026
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
Вооруженные силы Украины нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T15:26
2026-06-05T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщает пресс-служба атомной станции.В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Данный инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ "Днепровская", имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, указали в пресс-службе. В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атаки всу
ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных

ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС и нанесли удар по группе разминирования

15:26 05.06.2026 (обновлено: 15:31 05.06.2026)
 
© Telegram-канал ЗАЭС. ОфициальноВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщает пресс-служба атомной станции.

"Сегодня в 13:15 при проведении инженерных работ в рамках "режима тишины", согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" украинский БПЛА осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
Данный инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ "Днепровская", имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, указали в пресс-службе.
"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года", - отметили представители ЗАЭС.
В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиЗапорожская областьАтаки ВСУ
 
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