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Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Инфографика
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Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым
Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым
Датой празднования Всемирного дня окружающей среды был выбран день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T10:19
2026-06-05T10:19
инфографика
экология
новости
праздники народов крыма
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Датой празднования Всемирного дня окружающей среды был выбран день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. На этой конференции признали право человека на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде, а еще был принят план из 109 пунктов и декларация, включившая 26 принципов сохранения окружающей среды.В России в этот день празднуют День эколога, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды. Дата отмечается с 2007 года.Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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экология, новости, праздники народов крыма, в мире, инфографика
Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым

Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым

10:19 05.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Датой празднования Всемирного дня окружающей среды был выбран день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. На этой конференции признали право человека на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде, а еще был принят план из 109 пунктов и декларация, включившая 26 принципов сохранения окружающей среды.
В России в этот день празднуют День эколога, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды. Дата отмечается с 2007 года.
Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым.
Всемирный день окружающей средыВсемирный день окружающей среды
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ИнфографикаЭкологияНовостиПраздники народов КрымаВ мире
 
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