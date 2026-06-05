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Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе седьмой раз подряд. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T20:28

2026-06-05T20:28

2026-06-05T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе седьмой раз подряд. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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