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Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
В Севастополе в шестой раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:32
2026-06-05T18:32
2026-06-05T18:34
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новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в шестой раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.В Севастополе в пятницу пять раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над городом сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м. Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 вражеских БПЛА.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины)
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз за сутки
18:32 05.06.2026 (обновлено: 18:34 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в шестой раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
В Севастополе в пятницу пять раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над городом сбили 10 вражеских беспилотников
. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м.
Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 вражеских БПЛА
.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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