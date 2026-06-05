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Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:52
2026-06-05T14:52
2026-06-05T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Утром в пятницу тревогу объявляли в 2 часа ночи, затем с 4 до 6 утра и с 8 до 8.40. В четвертый раз сирены включили в 11 часов.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, атаки всу на крым
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - сирены звучат в пятый раз за сутки
14:52 05.06.2026 (обновлено: 14:56 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Утром в пятницу тревогу объявляли в 2 часа ночи, затем с 4 до 6 утра и с 8 до 8.40. В четвертый раз сирены включили в 11 часов.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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