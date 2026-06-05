Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1156626484.html
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:52
2026-06-05T14:56
севастополь
новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155354006_0:170:1754:1157_1920x0_80_0_0_500a1890c599baf09943781feaa26b74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Утром в пятницу тревогу объявляли в 2 часа ночи, затем с 4 до 6 утра и с 8 до 8.40. В четвертый раз сирены включили в 11 часов.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155354006_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_0f9a2506d3d5bad4f9785022b79977bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, атаки всу на крым
Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки

Воздушная тревога объявлена в Севастополе - сирены звучат в пятый раз за сутки

14:52 05.06.2026 (обновлено: 14:56 05.06.2026)
 
© РИА Новости Крым Воздушная тревога в Севастополе
 Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Утром в пятницу тревогу объявляли в 2 часа ночи, затем с 4 до 6 утра и с 8 до 8.40. В четвертый раз сирены включили в 11 часов.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
16:32Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
16:24В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
16:15Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
16:05В Крыму объявили ракетную опасность
16:00Отбой тревоги объявлен в Севастополе
15:50Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта
15:396 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
15:26ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
15:24Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
15:17Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
15:05В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
14:58135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
14:52Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
14:52Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
14:45В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Лента новостейМолния