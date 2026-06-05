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Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T19:11
2026-06-05T19:11
2026-06-05T19:15
луганская народная республика (лнр)
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новости
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ДНР в мессенджере в МАКС.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), железные дороги новороссии, дороги, новые регионы россии, события в донбассе, логистика, новости, леонид пасечник
Материал дополняется
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
Пассажирские перевозки в сторону Крыма и новых регионов по дорогам ЛНР ограничены – указ
19:11 05.06.2026 (обновлено: 19:15 05.06.2026)