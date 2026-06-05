Рейтинг@Mail.ru
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/vlasti-lnr-ogranichili-passazhirskie-perevozki-v-storonu-kryma-1156639447.html
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T19:11
2026-06-05T19:15
луганская народная республика (лнр)
железные дороги новороссии
дороги
новые регионы россии
события в донбассе
логистика
новости
леонид пасечник
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/93/1115339360_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d2fd645fa3d753256dce96cda0f190f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ДНР в мессенджере в МАКС.
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/93/1115339360_0:0:2315:1736_1920x0_80_0_0_6a651033a973a7c280af6eccecfeccae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), железные дороги новороссии, дороги, новые регионы россии, события в донбассе, логистика, новости, леонид пасечник
Материал дополняется
Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма

Пассажирские перевозки в сторону Крыма и новых регионов по дорогам ЛНР ограничены – указ

19:11 05.06.2026 (обновлено: 19:15 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВечерний трафик на Третьем транспортном кольце
Вечерний трафик на Третьем транспортном кольце - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ДНР в мессенджере в МАКС.
"Из-за вооруженной агрессии ВСУ запрещено до особого распоряжения проводить субъектам хозяйствования регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь (км 518+910 — км 532+255); Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь", - говорится в сообщении.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Железные дороги НовороссииДорогиНовые регионы РоссииСобытия в ДонбассеЛогистикаНовостиЛеонид Пасечник
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
19:04Когда закончится СВО
18:56На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
18:43Путин обратился к российским военным на СВО
18:32Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
18:23Путин ответил на письмо Зеленского
18:15Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
18:09Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто
18:08Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"
18:01На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
17:47Над Крымом работает ПВО
17:40Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
17:36В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
17:32В Крыму отбой ракетной опасности
17:24Как в Крыму строят объекты по госпрограмме
17:19Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
17:15Путин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
Лента новостейМолния