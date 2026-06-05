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Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма

Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T19:11

2026-06-05T19:11

2026-06-05T19:15

луганская народная республика (лнр)

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леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ДНР в мессенджере в МАКС.

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), железные дороги новороссии, дороги, новые регионы россии, события в донбассе, логистика, новости, леонид пасечник