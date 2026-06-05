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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T07:15
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севастополь
новости севастополя
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Сигнал воздушной тревоги звучал в городе в пятницу с 4 до 6 утра.Для горожан и гостей региона на компенсационные маршруты вывели автобусы. Общественный транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не указывается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд

07:15 05.06.2026 (обновлено: 07:16 05.06.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Сигнал воздушной тревоги звучал в городе в пятницу с 4 до 6 утра.
Для горожан и гостей региона на компенсационные маршруты вывели автобусы. Общественный транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не указывается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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