https://crimea.ria.ru/20260605/v-sevastopole-zakryli-reyd-1156613656.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T07:15
2026-06-05T07:15
2026-06-05T07:16
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Сигнал воздушной тревоги звучал в городе в пятницу с 4 до 6 утра.Для горожан и гостей региона на компенсационные маршруты вывели автобусы. Общественный транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не указывается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
07:15 05.06.2026 (обновлено: 07:16 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Сигнал воздушной тревоги звучал в городе в пятницу с 4 до 6 утра.
Для горожан и гостей региона на компенсационные маршруты вывели автобусы. Общественный транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не указывается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.