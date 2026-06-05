https://crimea.ria.ru/20260605/v-sevastopole-snova-sireny--vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sedmoy-raz-1156640383.html
В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз
В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз
Седьмой раз за пятницу в Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T20:10
2026-06-05T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Седьмой раз за пятницу в Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе в пятницу до этого шесть раз объявлялась воздушная тревога. Над городом сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз
В Севастополе седьмой раз за день объявлена воздушная тревога
20:10 05.06.2026 (обновлено: 20:14 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Седьмой раз за пятницу в Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе в пятницу до этого шесть раз объявлялась воздушная тревога. Над городом сбили 10 вражеских беспилотников
. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА
.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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