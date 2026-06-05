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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона
Военные сбили три воздушные цели над морской акваторией в Севастополе, информирует утром в пятницу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Военные сбили три воздушные цели над морской акваторией в Севастополе, информирует утром в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Он обратился к населению с просьбой соблюдать спокойствие и меры безопасности, оставаться в безопасных местах.Ранее в пятницу над городом звучал сигнал воздушной тревоги во второй раз за утро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииПри массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона

В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона

08:13 05.06.2026 (обновлено: 08:18 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Военные сбили три воздушные цели над морской акваторией в Севастополе, информирует утром в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега.
Он обратился к населению с просьбой соблюдать спокойствие и меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
Ранее в пятницу над городом звучал сигнал воздушной тревоги во второй раз за утро.
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Заголовок открываемого материала
08:38В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:31В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
08:13В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона
08:05Авария обесточила Южный берег Крыма – без света 6 тысяч абонентов
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