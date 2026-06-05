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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:38
2026-06-05T12:38
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

12:38 05.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Воздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
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