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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:38
2026-06-05T12:38
2026-06-05T12:38
воздушная тревога в севастополе
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севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги