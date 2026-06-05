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В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день
В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T10:59
2026-06-05T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Утром в пятницу тревогу объявляли с 4 до 6 утра и с 8 до 8.40. Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день

В Севастополе объявили воздушную тревогу

10:59 05.06.2026 (обновлено: 11:01 05.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Утром в пятницу тревогу объявляли с 4 до 6 утра и с 8 до 8.40.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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