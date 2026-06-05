https://crimea.ria.ru/20260605/v-sevastopole-neizvestnye-vyrubili-derevev-na-24-mln-rubley-1156616435.html

В Севастополе неизвестные вырубили деревьев на 2,4 млн рублей

В Севастополе неизвестные вырубили деревьев на 2,4 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Севастополе неизвестные вырубили деревьев на 2,4 млн рублей

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Ущерб превысил 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T09:40

2026-06-05T09:40

2026-06-05T09:40

вырубка деревьев

вырубка

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Ущерб превысил 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.Факт незаконной рубки леса выявила Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ведется расследование.Ранее сообщалось, что исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгодыС арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике ЛаспиДва экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

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2026

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