https://crimea.ria.ru/20260605/v-sevastopole-inomarka-sbila-podrostka-na-samokate---rebenok-v-bolnitse-1156642795.html

В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице

В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице

В Севастополе водитель иномарки сбил подростка на самокате, проехав на красный свет на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T21:57

2026-06-05T21:57

2026-06-05T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки сбил подростка на самокате, проехав на красный свет на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное управление МВД.Как уточнили в ведомстве, подросток не имеет права управления средством индивидуальной мобильности мощностью 500 Вт. Он также находился на проезжей части в нарушение правил дорожного движения, без защитного шлема. В результате ДТП он получил телесные повреждения и доставлен в детскую больницу.Состояние опьянения у водителя автомобиля не установлено.Прокуратура Севастополя взяла на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате ДТП погиб подросток. 14-летнего ребенка на электросамокате сбил водитель автомобиля Lada Priora, который пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей на самокате попали под машину в ФеодосииНа "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салонеСмертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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