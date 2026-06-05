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В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице
В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице
В Севастополе водитель иномарки сбил подростка на самокате, проехав на красный свет на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T21:57
2026-06-05T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки сбил подростка на самокате, проехав на красный свет на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное управление МВД.Как уточнили в ведомстве, подросток не имеет права управления средством индивидуальной мобильности мощностью 500 Вт. Он также находился на проезжей части в нарушение правил дорожного движения, без защитного шлема. В результате ДТП он получил телесные повреждения и доставлен в детскую больницу.Состояние опьянения у водителя автомобиля не установлено.Прокуратура Севастополя взяла на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате ДТП погиб подросток. 14-летнего ребенка на электросамокате сбил водитель автомобиля Lada Priora, который пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей на самокате попали под машину в ФеодосииНа "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салонеСмертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
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электросамокаты, севастополь, новости севастополя, дтп в крыму и севастополе, умвд россии по севастополю
В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице

В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате на пешеходном переходе

21:57 05.06.2026 (обновлено: 22:00 05.06.2026)
 
© Полиция СевастополяДТП с участием иномарки и 14-летнего электросамокатчика в Севастополе
ДТП с участием иномарки и 14-летнего электросамокатчика в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки сбил подростка на самокате, проехав на красный свет на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное управление МВД.
"38-летний водитель автомобиля Volkswagen, проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением 14-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.
© Полиция СевастополяДТП с участием иномарки и 14-летнего электросамокатчика в Севастополе
ДТП с участием иномарки и 14-летнего электросамокатчика в Севастополе
© Полиция Севастополя
ДТП с участием иномарки и 14-летнего электросамокатчика в Севастополе
Как уточнили в ведомстве, подросток не имеет права управления средством индивидуальной мобильности мощностью 500 Вт. Он также находился на проезжей части в нарушение правил дорожного движения, без защитного шлема. В результате ДТП он получил телесные повреждения и доставлен в детскую больницу.
Состояние опьянения у водителя автомобиля не установлено.
Прокуратура Севастополя взяла на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате ДТП погиб подросток. 14-летнего ребенка на электросамокате сбил водитель автомобиля Lada Priora, который пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
 
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