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В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
В рамках работы по воссоединению родных в Россию с территории Украины вернулись три семьи, пять человек отправились к близким на Украину. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:45
2026-06-05T14:45
2026-06-05T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В рамках работы по воссоединению родных в Россию с территории Украины вернулись три семьи, пять человек отправились к близким на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Гуманитарная встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Белоруссии. Она состоялась по договоренности с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного Комитета Красного Креста, добавила Лантратова.В пятницу Россия и Украина также провели обмен военнопленными по формуле "185 на 185".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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яна лантратова, россия, украина, новости, семья
В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
Три семьи вернулись в Россию с Украины – Лантратова