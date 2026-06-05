https://crimea.ria.ru/20260605/v-rossiyu-vernuli-tri-semi-s-ukrainy--ombudsmen-1156628967.html

В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен

В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен

В рамках работы по воссоединению родных в Россию с территории Украины вернулись три семьи, пять человек отправились к близким на Украину. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T14:45

2026-06-05T14:45

2026-06-05T14:45

яна лантратова

россия

украина

новости

семья

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/05/1156628515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d34d06576acad53d6b8912f20e4107a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В рамках работы по воссоединению родных в Россию с территории Украины вернулись три семьи, пять человек отправились к близким на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Гуманитарная встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Белоруссии. Она состоялась по договоренности с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного Комитета Красного Креста, добавила Лантратова.В пятницу Россия и Украина также провели обмен военнопленными по формуле "185 на 185".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, россия, украина, новости, семья