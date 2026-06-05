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В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор" - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"
В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор" - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"
В новых регионах России за 4 года восстановили 3,5 тысячи километров дорог. Об это пишут "Известия" со ссылкой на слова председателя правления государственной... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:21
2026-06-05T13:21
автодор
новые регионы россии
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
запорожская область
херсонес
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В новых регионах России за 4 года восстановили 3,5 тысячи километров дорог. Об это пишут "Известия" со ссылкой на слова председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслава Петушенко.Он отметил, что "Автодор" начал работу в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. С тех пор специалисты ежегодно восстанавливают и капитально ремонтируют около 700 километров дорог.По словам Петушенко, за 4 года были приведены в порядок все региональные и федеральные дорожные сети, восстановлены 70 мостов. Теперь основное внимание уделяется ремонту дорог к муниципалитетам и восстановлению мостовых сооружений.Ранее сообщалось, что в Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Завершение всех работ на объектах ожидается до конца 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чНа трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
новые регионы россии
запорожская область
херсонес
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РИА Новости Крым
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автодор, новые регионы россии, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, запорожская область, херсонес, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"

"Автодор" заявил о восстановленных 3,5 тысячи километрах дорог в новых регионах

13:21 05.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В новых регионах России за 4 года восстановили 3,5 тысячи километров дорог. Об это пишут "Известия" со ссылкой на слова председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслава Петушенко.
Он отметил, что "Автодор" начал работу в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. С тех пор специалисты ежегодно восстанавливают и капитально ремонтируют около 700 километров дорог.
По словам Петушенко, за 4 года были приведены в порядок все региональные и федеральные дорожные сети, восстановлены 70 мостов. Теперь основное внимание уделяется ремонту дорог к муниципалитетам и восстановлению мостовых сооружений.
"В этом году 800 километров (дорог делаем - ред.) во всех новых - и в ДНР, и в ЛНР, в Запорожье и на Херсонщине - к муниципалитетам и восстанавливаем мосты", - заявил глава "Автодора".
Ранее сообщалось, что в Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Завершение всех работ на объектах ожидается до конца 2026 года.
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