https://crimea.ria.ru/20260605/v-novykh-regionakh-rf-vosstanovili-35-tysyachi-kilometrov-dorog---avtodor-1156625203.html

В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"

В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор" - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"

В новых регионах России за 4 года восстановили 3,5 тысячи километров дорог. Об это пишут "Известия" со ссылкой на слова председателя правления государственной... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:21

2026-06-05T13:21

2026-06-05T13:21

автодор

новые регионы россии

ремонт и строительство дорог

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

запорожская область

херсонес

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В новых регионах России за 4 года восстановили 3,5 тысячи километров дорог. Об это пишут "Известия" со ссылкой на слова председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслава Петушенко.Он отметил, что "Автодор" начал работу в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. С тех пор специалисты ежегодно восстанавливают и капитально ремонтируют около 700 километров дорог.По словам Петушенко, за 4 года были приведены в порядок все региональные и федеральные дорожные сети, восстановлены 70 мостов. Теперь основное внимание уделяется ремонту дорог к муниципалитетам и восстановлению мостовых сооружений.Ранее сообщалось, что в Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Завершение всех работ на объектах ожидается до конца 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/чНа трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"

новые регионы россии

запорожская область

херсонес

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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