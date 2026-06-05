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В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей
В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей
18-летний курьер мошенников, который прибыл в Крым из Череповца в поисках легкого заработка, забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей и оказался под стражей. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T10:45
2026-06-05T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 18-летний курьер мошенников, который прибыл в Крым из Череповца в поисках легкого заработка, забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей и оказался под стражей. Об этом сообщили в региональном МВД.Жертвой киберпреступников, курьер которых был задержан, стала 80-летяя жительница Симферопольского района, которая и передала все свои сбережения в размере свыше 700 тысяч рублей незнакомому молодому человеку, уточнили в ведомстве.В полиции пенсионерка рассказала, что сначала ей позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудником правоохранительных органов, она сказала, что в отношении пенсионерки проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций. Для "опровержения" требовалось передать крупную сумму денег для "декларирования". Поверив в угрозу, пенсионерка передала прибывшему к ней домой курьеру все свои сбережения.Задержанный рассказал, что в мессенджере увидел рекламу о быстром и легком заработке и перешел по ссылке. "Работодатель" предложил ему перевозить денежные суммы по Крыму, Донецкой и Луганской Народным Республикам за вознаграждение в 2% от суммы. Парень согласился. Приехав в Симферополь, он купил сим-карту, снял номер в отеле, а дальше работал по инструкции от "куратора". Так, за выполнение "задания" в Симферопольском районе, после которого он был задержан, молодой человек получил 11 тысяч рублей."Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере), ему грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в МВД.В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублейМошенники активизировались перед Днем России"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мошенничество, мвд по республике крым, новости, новости крыма, происшествия
В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей

В Крыму курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей и оказался под стражей

10:45 05.06.2026 (обновлено: 10:46 05.06.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 18-летний курьер мошенников, который прибыл в Крым из Череповца в поисках легкого заработка, забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей и оказался под стражей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Жертвой киберпреступников, курьер которых был задержан, стала 80-летяя жительница Симферопольского района, которая и передала все свои сбережения в размере свыше 700 тысяч рублей незнакомому молодому человеку, уточнили в ведомстве.
В полиции пенсионерка рассказала, что сначала ей позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудником правоохранительных органов, она сказала, что в отношении пенсионерки проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций. Для "опровержения" требовалось передать крупную сумму денег для "декларирования". Поверив в угрозу, пенсионерка передала прибывшему к ней домой курьеру все свои сбережения.

"Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району, подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался ранее не судимый 18-летний молодой человек из города Череповец", - говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что в мессенджере увидел рекламу о быстром и легком заработке и перешел по ссылке. "Работодатель" предложил ему перевозить денежные суммы по Крыму, Донецкой и Луганской Народным Республикам за вознаграждение в 2% от суммы. Парень согласился. Приехав в Симферополь, он купил сим-карту, снял номер в отеле, а дальше работал по инструкции от "куратора". Так, за выполнение "задания" в Симферопольском районе, после которого он был задержан, молодой человек получил 11 тысяч рублей.
"Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере), ему грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в МВД.
В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".
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