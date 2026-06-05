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В Крыму снова работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму снова работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму снова работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T11:30
2026-06-05T11:30
2026-06-05T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Ранее сообщалось, что утром в пятницу в Крыму с 8.30 до 9.00 была объявлена беспилотная опасность, также работали средства противовоздушной обороны.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму снова работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
11:30 05.06.2026 (обновлено: 11:31 05.06.2026)