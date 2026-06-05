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В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T08:31
2026-06-05T08:32
пво
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260605/v-sevastopole-otrazhayut-ataku-vsu---sbity-tri-drona-1156614485.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пво, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

08:31 05.06.2026 (обновлено: 08:32 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.
Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
08:13
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона
ПВОКрымБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
08:38В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:31В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
08:13В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона
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