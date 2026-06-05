Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-podrostok-mopedist-pogib-pod-kolesami-pitbayka-1156626616.html
В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка
В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка
В Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:41
2026-06-05T13:41
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
происшествия
гаи
мвд по республике крым
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/05/1156626055_58:0:849:445_1920x0_80_0_0_6996bb3667153a4c31633f7ad067a502.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.В результате ДТП погиб подросток, управлявший мопедом. Второй водитель с травмами доставлен в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным Госавтоинспекции Симферопольского района, авария произошла поздно вечером в четверг на земельном участке, не являющимся дорогой общего пользования."Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ", - уточнили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате ДТП погиб подросток. 14-летнего ребенка на электросамокате сбил водитель автомобиля Lada Priora, который пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей на самокате попали под машину в ФеодосииНа "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салонеСмертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/05/1156626055_157:0:750:445_1920x0_80_0_0_0d1cfcdbd71aaf57f98070e5f7fd833f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, гаи, мвд по республике крым, новости крыма, крым
В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка

В Крыму при столкновении мопеда и мотоцикла погиб подросток

13:41 05.06.2026
 
© МВД КрымПодросток на мопеде погиб в аварии под Симферополем
Подросток на мопеде погиб в аварии под Симферополем
© МВД Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
"По предварительной информации, 4 июля водитель мопеда Yamaha 2009 года рождения, двигаясь в районе села Белоглинка Симферопольского района, совершил столкновение с мотоциклом QJMOTOR под управлением водителя 2008 года рождения", - рассказали в надзорном ведомстве.
В результате ДТП погиб подросток, управлявший мопедом. Второй водитель с травмами доставлен в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Госавтоинспекции Симферопольского района, авария произошла поздно вечером в четверг на земельном участке, не являющимся дорогой общего пользования.
"Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ", - уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате ДТП погиб подросток. 14-летнего ребенка на электросамокате сбил водитель автомобиля Lada Priora, который пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольПроисшествияГАИМВД по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
14:03Россия вернула из украинского плена 185 бойцов
13:52Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
13:41В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка
13:37Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО
13:29В Крыму отбой беспилотной опасности
13:27Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло
13:21В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"
13:10Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет
13:05Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
12:53Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников
12:45Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
12:43ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме
12:38В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:37За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
12:29Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
12:17Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
12:087 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
11:58В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам
Лента новостейМолния