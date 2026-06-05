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В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка

В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка

В Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:41

2026-06-05T13:41

2026-06-05T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.В результате ДТП погиб подросток, управлявший мопедом. Второй водитель с травмами доставлен в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным Госавтоинспекции Симферопольского района, авария произошла поздно вечером в четверг на земельном участке, не являющимся дорогой общего пользования."Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ", - уточнили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в результате ДТП погиб подросток. 14-летнего ребенка на электросамокате сбил водитель автомобиля Lada Priora, который пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей на самокате попали под машину в ФеодосииНа "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салонеСмертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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