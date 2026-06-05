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В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
Суд приговорил жителя Бахчисарайского района приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя за преступления сексуального характера против малолетней... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:24
2026-06-05T16:24
2026-06-05T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Суд приговорил жителя Бахчисарайского района приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя за преступления сексуального характера против малолетней дочери. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Осужденный полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаялся в содеянном.Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 25 лет с ограничением свободы сроком на два года. Отбывать основное наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъездеКакие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК За насилие над 11-летней падчерицей житель Керчи получил 12,5 лет колонии
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педофил, крым, новости крыма, приговор, прокуратура республики крым, закон и право
В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
Житель Крыма получил 25 лет "строгача" за половые преступления против малолетней дочери