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В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Крыму отбой ракетной опасности
В Крыму отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму отбой ракетной опасности
В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:32
2026-06-05T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Тревога была объявлена в 16:04 и действовала полтора часа. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".В Севастополе в пятницу пять раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над городом сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м.Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму отбой ракетной опасности

В Крыму отбой ракетной опасности

17:32 05.06.2026 (обновлено: 17:35 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкПлато горы Чатыр-Даг
Плато горы Чатыр-Даг - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
Тревога была объявлена в 16:04 и действовала полтора часа.
"ОТБОЙ РАКЕТНОЙ ОПАСНОСТИ в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
В Севастополе в пятницу пять раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над городом сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м.
Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 вражеских БПЛА.
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