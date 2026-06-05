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В Крыму отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:29
2026-06-05T13:29
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В Крыму второй раз за день была объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работали средства противовоздушной обороны.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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атаки всу на крым, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму отбой беспилотной опасности

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

13:29 05.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
В Крыму второй раз за день была объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работали средства противовоздушной обороны.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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