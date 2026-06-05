https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-osudili-medsestru-za-lipovye-spravki-studentam-1156621518.html

В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам

В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам

В Крыму вынесен приговор медсестре за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в Верховном суде Республики Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T11:58

2026-06-05T11:58

2026-06-05T11:58

приговор

крым

новости крыма

происшествия

суд

бахчисарайский район

бахчисарай

бахчисарайский районный суд

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151687904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_389df31ec7011f78bce8fd0a702482f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор медсестре за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в Верховном суде Республики Крым.Оформить поддельные больничные медсестру попросили студенты, пообещав денежное вознаграждение. Так они хотели уклониться от сдачи экзаменационной сессии. Стоимость одной липовой справки составила 1,5 тысячи рублей."В информационные базы данных министерства здравоохранения были внесены заведомо ложные сведения о фиктивных заболеваниях, в результате чего были незаконно сформированы и получены справки временной нетрудоспособности", - рассказали в суде.Там отметили, что медсестра признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и приговорили к одному году ограничения свободы. Также с нее взыскали в доход государства 8,8 тысячи рублей, полученных в результате совершения преступления.Ранее сообщалось, что в Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судВ Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документыЖитель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы

крым

бахчисарайский район

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, крым, новости крыма, происшествия, суд, бахчисарайский район, бахчисарай, бахчисарайский районный суд