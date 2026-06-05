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В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
В Крыму работает горячая линия для туристов, которые не могут выехать с территории полуострова из-за нехватки топлива. Для них определят АЗС, где гости региона... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:54
2026-06-05T16:54
2026-06-05T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму работает горячая линия для туристов, которые не могут выехать с территории полуострова из-за нехватки топлива. Для них определят АЗС, где гости региона смогут заправить авто для выезда из Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона добавил, что в настоящее время в полном объеме удовлетворить потребность в топливе не представляется возможным.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозамиИзбавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
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В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов - Аксенов
16:54 05.06.2026 (обновлено: 17:01 05.06.2026)