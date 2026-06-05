Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-na-fone-defitsita-topliva-vydelyat-benzin-dlya-turistov-1156634551.html
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
В Крыму работает горячая линия для туристов, которые не могут выехать с территории полуострова из-за нехватки топлива. Для них определят АЗС, где гости региона... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:54
2026-06-05T17:01
крым
новости крыма
срочные новости крыма
сергей аксенов
топливо в крыму
топливо
бензин
азс
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму работает горячая линия для туристов, которые не могут выехать с территории полуострова из-за нехватки топлива. Для них определят АЗС, где гости региона смогут заправить авто для выезда из Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона добавил, что в настоящее время в полном объеме удовлетворить потребность в топливе не представляется возможным.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозамиИзбавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_152:0:1592:1080_1920x0_80_0_0_c41f09433dfd757571ef4c01b485f763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, сергей аксенов, топливо в крыму, топливо, бензин, азс, дефицит топлива в крыму
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов

В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов - Аксенов

16:54 05.06.2026 (обновлено: 17:01 05.06.2026)
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму работает горячая линия для туристов, которые не могут выехать с территории полуострова из-за нехватки топлива. Для них определят АЗС, где гости региона смогут заправить авто для выезда из Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма 8-800-511-80-18. Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова", - подчеркнул он.

Глава региона добавил, что в настоящее время в полном объеме удовлетворить потребность в топливе не представляется возможным.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.
По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами
Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаСергей АксеновТопливо в КрымуТопливоБензинАЗСДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
16:32Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
16:24В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
16:15Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
16:05В Крыму объявили ракетную опасность
16:00Отбой тревоги объявлен в Севастополе
15:50Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта
15:396 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
15:26ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
15:24Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
15:17Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
15:05В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
14:58135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
14:52Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
14:52Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
14:45В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Лента новостейМолния