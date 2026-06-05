https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-izmenilsya-grafik-dvizheniya-elektrichek---otmeneny-24-sostava-1156620707.html

В Крыму изменился график движения электричек - отменены 24 состава

В Крыму изменился график движения электричек - отменены 24 состава - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Крыму изменился график движения электричек - отменены 24 состава

В Крыму отменены 24 пригородных поезда, также ряд электричек изменили график движения. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T11:37

2026-06-05T11:37

2026-06-05T11:41

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

железная дорога

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменены 24 пригородных поезда, также ряд электричек изменили график движения. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Также с 5 июня и далее следующие пригородные поезда следуют измененным расписанием/маршрутом:- Пригородный поезд № 6743 сообщением Азовская – Керчь (отправлением от станции Азовская 6:40);- Пригородный поезд № 6744 сообщением Керчь – Семь Колодезей (отправлением от станции Керчь в 19:01);- Пригородный поезд № 6630 сообщением Симферополь – Отрадная (отправлением от станции Симферополь в 19:20).Также с 5 июня и далее назначаются следующие пригородные поезда:- Пригородный поезд № 6747 сообщением Семь Колодезей – Керчь (отправлением от станции Семь Колодезей в 20:19);- Пригородный поезд № 7119 сообщением Урожайная – Симферополь (отправлением от станции Урожайная в 21:27);- Пригородный поезд № 7120 сообщением Симферополь – Урожайная (отправлением от станции Симферополь в 20:10).Начиная с субботы, 6 июня, следующие пригородные поезда будут следовать по измененному расписанию/маршруту:- Пригородный поезд № 6741 сообщением Семь Колодезей – Керчь (отправлением от станции Семь Колодезей в 7:38);- Пригородный поезд № 6617 сообщением Отрадная – Симферополь (отправлением от станции Отрадная в 5:30).Также с 6 июня и далее назначается пригородный поезд № 6748 сообщением Керчь – Семь Колодезей (отправлением от станции Керчь в 6:15), уточнили в компании.Кроме того, с 5 июня отменяются следующие пригородные поезда:- Пригородный поезд №6933 сообщением Симферополь — Севастополь (отправлением со станции Симферополь в 7:55);- Пригородный поезд №6936 сообщением Севастополь— Симферополь (отправлением со станции Севастополь в 10:07);- Пригородный поезд №6939 сообщением Симферополь — Севастополь (отправлением со станции Симферополь в 17:40);- Пригородный поезд №6944 сообщением Севастополь— Симферополь (отправлением со станции Севастополь в 20:15);- Пригородный поезд №6644/6643 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 7:46);- Пригородный поезд №6674/6673 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 8:20);- Пригородный поезд №6676/6675 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 11:27);- Пригородный поезд №6658/6647 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 20:22);- Пригородный поезд №6755 сообщением Джанкой — Феодосия (отправлением от станции Джанкой в 4:25);- Пригородный поезд №6754/6753 сообщением Феодосия — Керчь (отправлением от станции Феодосия в 8:05);- Пригородный поезд №6792/6791 сообщением Керчь — Феодосия (отправлением от станции Керчь в 15:45);- Пригородный поезд №6762 сообщением Феодосия — Джанкой (отправлением от станции Феодосия в 20:30);- Пригородный поезд №6764 сообщением Феодосия — Владиславовка (отправлением от станции Феодосия в 21:00);- Пригородный поезд №7110 сообщением Феодосия — Джанкой (отправлением от станции Феодосия в 5:50);- Пригородный поезд №6751 сообщением Владиславовка — Феодосия (отправлением от станции Владиславовки в 5:40);- Пригородный поезд №7114/7113 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением от станции Феодосия в 17:20);- Пригородный поезд № 6741 сообщением Азовская – Керчь (отправлением от станции Азовская в 3:28);- Пригородный поезд № 6746 сообщением Керчь – Азовская (отправлением от станции Керчь в 8:45);- Пригородный поезд № 7103 сообщением Азовская – Феодосия (отправлением от станции Азовская в 14:04);- Пригородный поезд №6730 сообщением Джанкой — Армянск (отправлением от станции Джанкой в 5:50);- Пригородный поезд №6739 сообщением Армянск — Джанкой (отправлением от станции Армянск в 4:10);- Пригородный поезд №6756 сообщением Феодосия — Владиславовка (отправлением от станции Феодосия в 9:40);- Пригородный поезд №6757 сообщением Владиславовка — Айвазовская (отправлением от станции Владиславовка в 10:17);- Пригородный поезд №6798/6797 сообщением Айвазовская — Керчь (отправлением от станции Айвазовская в 10:44).В ночь на четверг ВСУ беспилотниками атаковали Крым. Утром в четверг, 4 июня, движение всех электричек в Крыму было временно остановлено по техническим причинам. Также стало известно, что один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Затем курсирование пригородных поездов было частично возобновлено. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусыИз-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановки

https://crimea.ria.ru/20260604/stantsiya-dzhankoy-stanovitsya-tekhnicheskoy---poezda-sleduet-novym-marshrutom--1156600435.html

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