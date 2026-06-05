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В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего
В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего
24-летний машинист экскаватора пойдет под суд за гибель коллеги, которого сбил на строительной площадке. Об этом информирует в пятницу пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 24-летний машинист экскаватора пойдет под суд за гибель коллеги, которого сбил на строительной площадке. Об этом информирует в пятницу пресс-служба крымского главка Следственного комитета России.По данным следствия, смертельный инцидент произошел 20 декабря прошлого года на строительном объекте в селе Изобильное. Экскаваторщик сбил дорожного рабочего при движении задним ходом.Уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть работника. Сейчас весь комплекс следственных действий и экспертиз проведен. Расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срокВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, происшествия, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего

В Крыму экскаваторщик пойдет под суд за гибель коллеги на строительном объекте

10:01 05.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭкскаватор
Экскаватор - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 24-летний машинист экскаватора пойдет под суд за гибель коллеги, которого сбил на строительной площадке. Об этом информирует в пятницу пресс-служба крымского главка Следственного комитета России.
По данным следствия, смертельный инцидент произошел 20 декабря прошлого года на строительном объекте в селе Изобильное. Экскаваторщик сбил дорожного рабочего при движении задним ходом.

"В результате неосторожных действий мужчина получил многочисленные травмы, от которых скончался в медучреждении", – сообщили в Следкоме.

Уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть работника. Сейчас весь комплекс следственных действий и экспертиз проведен. Расследование завершено.
Как сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд.
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