https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-ekskavatorschik-zadavil-dorozhnogo-rabochego-1156616725.html

В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего

В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего

24-летний машинист экскаватора пойдет под суд за гибель коллеги, которого сбил на строительной площадке. Об этом информирует в пятницу пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T10:01

2026-06-05T10:01

2026-06-05T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 24-летний машинист экскаватора пойдет под суд за гибель коллеги, которого сбил на строительной площадке. Об этом информирует в пятницу пресс-служба крымского главка Следственного комитета России.По данным следствия, смертельный инцидент произошел 20 декабря прошлого года на строительном объекте в селе Изобильное. Экскаваторщик сбил дорожного рабочего при движении задним ходом.Уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть работника. Сейчас весь комплекс следственных действий и экспертиз проведен. Расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срокВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым