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В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
В Крыму нотариусы предоставили 400 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T15:05
2026-06-05T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму нотариусы предоставили 400 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус Симферопольского городского нотариального округа РК Лариса Исаева.При этом президент Нотариальной палаты Крыма, нотариус Бахчисарайского городского нотариального округа Анна Зубарева в свою очередь напомнила, что бесплатное оказание нотариальных услуг участникам СВО и членам их семей - это инициатива, с которой выступила Федеральная нотариальная палата, и нотариальное сообщество поддержало эту инициативу, которая сегодня реально работает: участники СВО и члены их семей как в Крыму, так и по всей территории России, нотариальные услуги получают на безвозмездной основе."Участники СВО и члены их семьи знают о том, что нотариальные услуги именно в отношении региональных тарифов - бесплатны. Нотариусы постоянно об этом говорят. В офисах нотариусов располагается информация о том, что идут бесплатные консультации, и собственно, оформление", - сказала Зубарева, уточнив, что нотариусы в Крыму оказывают такие услуги ежедневно.Кроме того, нотариус Симферопольского районного нотариального округа Светлана Вовченко также отметила, что именно благодаря инициативе нотариального сообщества в законодательство РФ были внесены изменения в части сроков принятия наследства.По словам Вовченко, чаще всего участники СВО заверяют копии документов, когда, например, попали в госпиталь, и теперь нужно подтверждать свои льготы."Также много доверенностей, очень часто, когда бойцы приезжают сюда в отпуск ненадолго, им нужно здесь и сейчас быстро сделать документ, оставить какие-то полномочия своим близким, чтобы вернуться "за ленточку", - добавила она, уточнив, что также нотариусы оформляют наследственные дел в связи с гибелью участников специальной военной операции.Ранее в июне сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал, что в России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВОВ Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районахВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
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нотариус, новости, новости крыма, крым, помощь бойцам сво, новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво
В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год

В Крыму нотариусы предоставили 400 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО за год

15:05 05.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус".
Вывеска Нотариус. - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму нотариусы предоставили 400 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус Симферопольского городского нотариального округа РК Лариса Исаева.
"За прошлый год общая сумма нотариальных льгот участникам СВО и их близким составила 874 миллионов рублей. Бесплатных консультаций за год оказано 400 тысяч", - рассказала она в ходе пресс-конференции.
При этом президент Нотариальной палаты Крыма, нотариус Бахчисарайского городского нотариального округа Анна Зубарева в свою очередь напомнила, что бесплатное оказание нотариальных услуг участникам СВО и членам их семей - это инициатива, с которой выступила Федеральная нотариальная палата, и нотариальное сообщество поддержало эту инициативу, которая сегодня реально работает: участники СВО и члены их семей как в Крыму, так и по всей территории России, нотариальные услуги получают на безвозмездной основе.
"Участники СВО и члены их семьи знают о том, что нотариальные услуги именно в отношении региональных тарифов - бесплатны. Нотариусы постоянно об этом говорят. В офисах нотариусов располагается информация о том, что идут бесплатные консультации, и собственно, оформление", - сказала Зубарева, уточнив, что нотариусы в Крыму оказывают такие услуги ежедневно.
Кроме того, нотариус Симферопольского районного нотариального округа Светлана Вовченко также отметила, что именно благодаря инициативе нотариального сообщества в законодательство РФ были внесены изменения в части сроков принятия наследства.

"И мы были услышаны. В очень оперативные сроки были приняты изменения в закон. И уже на сегодняшний день сроки начинают течь с момента, когда внесена именно актовая запись о смерти такого гражданина, хотя она может принципиально отличаться от даты смерти, указанной в документе", - сказала она.

По словам Вовченко, чаще всего участники СВО заверяют копии документов, когда, например, попали в госпиталь, и теперь нужно подтверждать свои льготы.
"Также много доверенностей, очень часто, когда бойцы приезжают сюда в отпуск ненадолго, им нужно здесь и сейчас быстро сделать документ, оставить какие-то полномочия своим близким, чтобы вернуться "за ленточку", - добавила она, уточнив, что также нотариусы оформляют наследственные дел в связи с гибелью участников специальной военной операции.
Ранее в июне сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал, что в России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.
Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.
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