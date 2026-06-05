https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-boytsy-svo-poluchili-400-tysyach-besplatnykh-notarialnykh-uslug-za-god-1156628158.html

В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год

В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год

В Крыму нотариусы предоставили 400 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T15:05

2026-06-05T15:05

2026-06-05T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму нотариусы предоставили 400 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО за год. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус Симферопольского городского нотариального округа РК Лариса Исаева.При этом президент Нотариальной палаты Крыма, нотариус Бахчисарайского городского нотариального округа Анна Зубарева в свою очередь напомнила, что бесплатное оказание нотариальных услуг участникам СВО и членам их семей - это инициатива, с которой выступила Федеральная нотариальная палата, и нотариальное сообщество поддержало эту инициативу, которая сегодня реально работает: участники СВО и члены их семей как в Крыму, так и по всей территории России, нотариальные услуги получают на безвозмездной основе."Участники СВО и члены их семьи знают о том, что нотариальные услуги именно в отношении региональных тарифов - бесплатны. Нотариусы постоянно об этом говорят. В офисах нотариусов располагается информация о том, что идут бесплатные консультации, и собственно, оформление", - сказала Зубарева, уточнив, что нотариусы в Крыму оказывают такие услуги ежедневно.Кроме того, нотариус Симферопольского районного нотариального округа Светлана Вовченко также отметила, что именно благодаря инициативе нотариального сообщества в законодательство РФ были внесены изменения в части сроков принятия наследства.По словам Вовченко, чаще всего участники СВО заверяют копии документов, когда, например, попали в госпиталь, и теперь нужно подтверждать свои льготы."Также много доверенностей, очень часто, когда бойцы приезжают сюда в отпуск ненадолго, им нужно здесь и сейчас быстро сделать документ, оставить какие-то полномочия своим близким, чтобы вернуться "за ленточку", - добавила она, уточнив, что также нотариусы оформляют наследственные дел в связи с гибелью участников специальной военной операции.Ранее в июне сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал, что в России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВОВ Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районахВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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