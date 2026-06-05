https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-400-edinits-obschestvennogo-transporta-ne-vyshli-na-marshruty-iz-za-topliva-1156635621.html

В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива

В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива - РИА Новости Крым, 05.06.2026

В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива

В Крыму 400 автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты из-за нехватки топлива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T17:36

2026-06-05T17:36

2026-06-05T17:36

топливо в крыму

бензин

сергей аксенов

крым

новости крыма

общественный транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147465114_41:158:1078:741_1920x0_80_0_0_a8628a4eef3ddca1cba539c779ecd8a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 400 автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты из-за нехватки топлива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, министерство транспорта Крыма с утра субботы обеспечит полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок.Аксенов напомнил, что по вопросам, касающимся транспортной сферы, крымчане могут обращаться через платформу "Решаем вместе".В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновВ Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо в крыму, бензин, сергей аксенов, крым, новости крыма, общественный транспорт