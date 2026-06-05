https://crimea.ria.ru/20260605/v-krymu-400-edinits-obschestvennogo-transporta-ne-vyshli-na-marshruty-iz-za-topliva-1156635621.html
В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива - РИА Новости Крым, 05.06.2026
В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
В Крыму 400 автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты из-за нехватки топлива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:36
2026-06-05T17:36
2026-06-05T17:36
топливо в крыму
бензин
сергей аксенов
крым
новости крыма
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147465114_41:158:1078:741_1920x0_80_0_0_a8628a4eef3ddca1cba539c779ecd8a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 400 автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты из-за нехватки топлива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, министерство транспорта Крыма с утра субботы обеспечит полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок.Аксенов напомнил, что по вопросам, касающимся транспортной сферы, крымчане могут обращаться через платформу "Решаем вместе".В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновВ Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147465114_18:61:1075:854_1920x0_80_0_0_ddd0019dd7564ba57dbbc02c7ca39f09.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо в крыму, бензин, сергей аксенов, крым, новости крыма, общественный транспорт
В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
В Крыму из-за нехватки топлива 400 единиц пассажирского транспорта не вышли на маршруты