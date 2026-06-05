https://crimea.ria.ru/20260605/utopil-sukhogruz-na-kubani-kapitan-otvetit-gibel-moryaka-i-uscherb-moryu-1156630176.html

Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю

Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю

В Краснодарском крае капитан сухогруза отправится в колонию за затопление судна, гибель второго помощника и экологический ущерб морской акватории. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T15:17

2026-06-05T15:17

2026-06-05T16:30

черное море

южная транспортная прокуратура

новости

приговор

краснодарский край

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/05/1156629207_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_a721908c05b79f453434dc65b7a9fe99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае капитан сухогруза отправится в колонию за затопление судна, гибель второго помощника и экологический ущерб морской акватории. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.Как установил суд, сухогруз в феврале 2023 года следовал в порт Новороссийска и потерпел крушение в районе кубанского села Кабардинка. Причиной стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погоды. Получив сигнал о надвигающемся шторме, подсудимый в нарушение установленного регламента не снял судно с якоря и не увел в дрейф.Дело рассматривалось по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. По решению Краснодарского краевого суда капитан морского судна отправится в колонию-поселение на 2,5 года. Также он лишен права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом. Решение вынесено с учетом доводов апелляционного представления Новороссийской транспортной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море затонул сухогруз – есть погибший и пропавшие без вестиТуристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов ТурцииУ берегов Турции затонул российский сухогруз

черное море

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, южная транспортная прокуратура, новости, приговор, краснодарский край