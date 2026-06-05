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Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
В Краснодарском крае капитан сухогруза отправится в колонию за затопление судна, гибель второго помощника и экологический ущерб морской акватории. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T15:17
2026-06-05T15:17
2026-06-05T16:30
черное море
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае капитан сухогруза отправится в колонию за затопление судна, гибель второго помощника и экологический ущерб морской акватории. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.Как установил суд, сухогруз в феврале 2023 года следовал в порт Новороссийска и потерпел крушение в районе кубанского села Кабардинка. Причиной стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погоды. Получив сигнал о надвигающемся шторме, подсудимый в нарушение установленного регламента не снял судно с якоря и не увел в дрейф.Дело рассматривалось по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. По решению Краснодарского краевого суда капитан морского судна отправится в колонию-поселение на 2,5 года. Также он лишен права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом. Решение вынесено с учетом доводов апелляционного представления Новороссийской транспортной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море затонул сухогруз – есть погибший и пропавшие без вестиТуристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов ТурцииУ берегов Турции затонул российский сухогруз
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черное море, южная транспортная прокуратура, новости, приговор, краснодарский край
Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
В Краснодарском крае капитан ответит за затопление судна и гибель моряка
15:17 05.06.2026 (обновлено: 16:30 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае капитан сухогруза отправится в колонию за затопление судна, гибель второго помощника и экологический ущерб морской акватории. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
Как установил суд, сухогруз в феврале 2023 года следовал в порт Новороссийска и потерпел крушение в районе кубанского села Кабардинка. Причиной стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погоды. Получив сигнал о надвигающемся шторме, подсудимый в нарушение установленного регламента не снял судно с якоря и не увел в дрейф.
"Крушение судна привело к гибели второго помощника капитана, причинению экологического ущерба акватории Черного моря, а также материального ущерба владельцу судна", – проинформировали в пресс-службе.
Дело рассматривалось по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. По решению Краснодарского краевого суда капитан морского судна отправится в колонию-поселение на 2,5 года. Также он лишен права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом. Решение вынесено с учетом доводов апелляционного представления Новороссийской транспортной прокуратуры.
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