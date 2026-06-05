https://crimea.ria.ru/20260605/ukraina-zakanchivaetsya-chto-zhdet-zapad-v-sluchae-zatyagivaniya-konflikta-1156632330.html

Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта

Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта

Конфликт на Украине переходит к терминальной стадии, это чревато и для Запада, и для Украины. Таким был главный посыл выступления президента РФ Владимира Путина РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T15:50

2026-06-05T15:50

2026-06-05T16:43

вадим колесниченко

владимир путин (политик)

россия

украина

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине переходит к терминальной стадии, это чревато и для Запада, и для Украины. Таким был главный посыл выступления президента РФ Владимира Путина перед участниками Петербургского международного экономического форума. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В ходе встречи президент РФ, в частности, отметил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Но что подвижек к миру из Киева пока не наблюдается, а ВС РФ тем временем продолжают наступать ежедневно. И назвал важными для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям произведенные не так давно удары "Орешником" по объектам на Украине."Надо принимать во внимание, что президент говорил это на встрече с зарубежными журналистами, и в том числе из недружественных нам стран. Поэтому этот вопрос касается не столько Украины, сколько позиций Российской Федерации в мире", – считает Колесниченко.В том числе, по его словам, российский лидер дал понять, как европейские страны могут восстановить экономические и политические отношения с Россией, и чего ждать, если понимание не будет достигнуто, а эскалация в ближайшее время продолжится.По словам Колесниченко, в речи президента России имели место очередные "дипломатические, мягкие сигналы коллективному Западу"."Сигналы о том, что либо вы думаете о чем-то, либо продолжаете накачивать себя антироссийскими заявлениями, уничтожая свою экономику, в том числе пытаясь применять так называемые санкции", – отметил Колесниченко.На этой встрече Путин также дал понять, что продвижение Вооруженных сил РФ по всей линии боевого столкновения будет продолжаться. И в отсутствие должных подвижек Запада к заключению договоренностей с учетом интересов России, это продолжится вплоть до обрушения как военной, так и политической инфраструктуры Украины.Также Путин прямо сказал о том, что до сегодняшнего дня применение неуязвимой многоцелевой ракеты "Орешник" имело место в учебных и показательных целях. В частности, он отметил, что по территории Украины не было еще ни одного боевого в полном смысле этого слова удара, а недавние были нанесены, чтобы "было удобно посмотреть результаты", однако это не исключает в ближайшее время использование ее в боевых целях, предположил Колесниченко.По словам политолога, атмосфера выступления президента РФ отчасти напомнила ему ту, что имела место в Астане, когда Путин, комментируя угрозу из Литвы Калининграду, как и сейчас, "спокойно и миролюбиво сказал, что у Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать".Однако в Европе и США не ценят должным образом то, как Россия позволяет им выйти из конфликта, сохранив лицо."И, я полагаю, что поступать нам в итоге придется как с гордиевым узлом – его только нужно разрубать. То есть только победа российских войск позволит довести дело до логического завершения и реализации целей специальной военной операции", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный способ остановить войну на УкраинеКиев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо ПутинуПутин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

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вадим колесниченко, владимир путин (политик), россия, украина, коллективный запад, западная помощь украине, сша, мнения, политика, новости сво