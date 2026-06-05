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Цели Европы и США в отношении России совпадают – политолог

Цели Европы и США в отношении России совпадают – политолог - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Цели Европы и США в отношении России совпадают – политолог

Интересы и цели руководства Европы и Америки в отношении России, несмотря на некоторые разногласия между собой, в главных моментах совпадают: они рассматривают... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T06:08

2026-06-05T06:08

2026-06-05T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Интересы и цели руководства Европы и Америки в отношении России, несмотря на некоторые разногласия между собой, в главных моментах совпадают: они рассматривают РФ как ресурсный центр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики РФ Кирилл Коктыш.По его словам, если анализировать интересы и цели нынешнего европейского руководства и действующих властей США, то они, с одной стороны, конфликтны."Существует конфликт между США, а точнее между Трампом и европейским руководством. Фактически это конфликт между новыми технократами Соединенных Штатов, включая Питера Тиля, Алиса Карпа и остальных, со старой европейской элитой, преимущественно демократической, ну и американской соответствующей элитой, что принято называть "старым глубинным государством", – сказал Коктыш.Однако их цели в отношении России безусловно совпадают, уверен эксперт."Они одинаковые, то есть мы им нужны как ресурсный центр", – считает Коктыш.В этой связи он полагает, что нет оснований воспринимать любые заявления европейского и натовского руководства как что-то весомое, если речь там идет о стремлении к миру. Следует расценивать это "как дымовую завесу, которая должна отвлечь наше внимание от рук".Доказательством тому, по словам Коктыша, являются и совсем недавние заявления генсека НАТО Марка Рютте, который на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заверил, что НАТО сохраняет непоколебимую решимость и дальше поддерживать Киев, хотя и признал, что в альянсе не спешат принять в свой состав Украину. О том же свидетельствуют заявления генсека США Марко Рубио, что США не являются нейтральной стороной и продолжают поддержку ВСУ, заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – РубиоСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта Зеленский начал новую войну Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ

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мнения, россия, кирилл коктыш, сша, европа, политика