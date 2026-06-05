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Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму

Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму

Долгожданное настоящее летнее тепло придет на выходных в Крым, а также порадует жителей всей территории русской равнины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T21:27

2026-06-05T21:27

2026-06-05T21:27

крым

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Долгожданное настоящее летнее тепло придет на выходных в Крым, а также порадует жителей всей территории русской равнины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Лето будет наступать по всем фронтам, причем это такое стратегическое наступление, которое не может не радовать. И в этом смысле юг, после дождливого и довольно холодного мая, будет приходить в себя, быстро перестраиваясь на эти летние рельсы", - отметил он.В субботу, по прогнозу специалиста, полуостров ждут идеальные погодные условия.В воскресенье, отметил он, в целом сохранится солнечный, теплый характер погоды, но из-за довольно мощного перегрева воздуха, во второй половине дня в небе кое-где могут появиться отдельные башенки кучево-дождевых облаков, но они займут не больше 10% небосвода, заверил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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