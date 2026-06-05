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Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму
Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму
Долгожданное настоящее летнее тепло придет на выходных в Крым, а также порадует жителей всей территории русской равнины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T21:27
2026-06-05T21:27
2026-06-05T21:27
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погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Долгожданное настоящее летнее тепло придет на выходных в Крым, а также порадует жителей всей территории русской равнины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Лето будет наступать по всем фронтам, причем это такое стратегическое наступление, которое не может не радовать. И в этом смысле юг, после дождливого и довольно холодного мая, будет приходить в себя, быстро перестраиваясь на эти летние рельсы", - отметил он.В субботу, по прогнозу специалиста, полуостров ждут идеальные погодные условия.В воскресенье, отметил он, в целом сохранится солнечный, теплый характер погоды, но из-за довольно мощного перегрева воздуха, во второй половине дня в небе кое-где могут появиться отдельные башенки кучево-дождевых облаков, но они займут не больше 10% небосвода, заверил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма
Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму
В Крыму на выходных будет великолепная погода – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым.
Долгожданное настоящее летнее тепло придет на выходных в Крым, а также порадует жителей всей территории русской равнины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Лето будет наступать по всем фронтам, причем это такое стратегическое наступление, которое не может не радовать. И в этом смысле юг, после дождливого и довольно холодного мая, будет приходить в себя, быстро перестраиваясь на эти летние рельсы", - отметил он.
В субботу, по прогнозу специалиста, полуостров ждут идеальные погодные условия.
"Очаг высокого атмосферного давления, купол барического максимума, будет оберегать крымчан от ненастья, поэтому ожидается великолепная погода, заслуживающая самой высшей оценки. Будет солнечно, никаких осадков. Ветер восточных, северо-восточных румбов, не более 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +13…18, днем +25…30 градусов, что уже на пару-тройку градусов теплее, чем должно быть в это время года", - сказал Евгений Тишковец.
В воскресенье, отметил он, в целом сохранится солнечный, теплый характер погоды, но из-за довольно мощного перегрева воздуха, во второй половине дня в небе кое-где могут появиться отдельные башенки кучево-дождевых облаков, но они займут не больше 10% небосвода, заверил Тишковец.
"Это будет очень локальная история. Если где-то и брызнет дождь, то он будет скоротечным, а в основном - солнечно и сухо. Под утро термометры покажут +12…17 градусов, в дневные часы +24…29. В любом случае это – очень комфортные температурные показатели для этого времени года", - заключил ведущий специалист.
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