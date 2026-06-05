Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-suda-v-azovskom-more-1156628559.html
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:52
2026-06-05T14:52
азовское море
новости
азербайджан
атаки всу
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека. Сейчас на Кубани уточнили количество пострадавших.За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260605/ataka-na-inostrannye-suda-v-azovskom-more-v-mid-rf-sdelali-zayavlenie-1156627767.html
азовское море
азербайджан
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, новости, азербайджан, атаки всу, краснодарский край
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море

Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести

14:52 05.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека. Сейчас на Кубани уточнили количество пострадавших.
"В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на судна в Таганрогском заливе. Все поступившие в больницу – в средней степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
14:29
Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Азовское мореНовостиАзербайджанАтаки ВСУКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
16:32Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
16:24В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
16:15Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
16:05В Крыму объявили ракетную опасность
16:00Отбой тревоги объявлен в Севастополе
15:50Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта
15:396 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
15:26ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
15:24Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
15:17Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
15:05В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
14:58135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
14:52Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
14:52Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
14:45В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Лента новостейМолния