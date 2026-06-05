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Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:52
2026-06-05T14:52
2026-06-05T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека. Сейчас на Кубани уточнили количество пострадавших.За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море, новости, азербайджан, атаки всу, краснодарский край
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
Пострадавшие при атаке ВСУ на суда в Азовском море находятся в состоянии средней тяжести