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"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.06.2026
"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
ВСУ "совсем голову потеряли", нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T20:57
2026-06-05T20:57
2026-06-05T20:57
владимир путин (политик)
заэс (запорожская атомная электростанция)
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. ВСУ "совсем голову потеряли", нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Как отметил российский лидер, в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.30 мая гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. 31 мая под удар попал транспортный цех атомной станции.Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон – в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненыеВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных "Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева
заэс (запорожская атомная электростанция)
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владимир путин (политик), заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, атомная энергетика, безопасность, новости
"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная из-за ударов ВСУ – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. ВСУ "совсем голову потеряли", нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
Как отметил российский лидер, в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.
"В целом ситуация там очень опасная: там же есть отработанное топливо и так далее. И если вот эти емкости будут повреждены, то вопрос очень серьезный - куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может и в Европу подуть", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
30 мая гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию
машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. 31 мая под удар попал транспортный цех атомной станции.
Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон – в норме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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