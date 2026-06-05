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Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену

Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену

Этим летом в Крыму и Севастополе вовремя начать оздоровительную кампанию детей смогли 393 оздоровительные организации из 454. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T21:52

2026-06-05T21:52

2026-06-05T21:52

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роспотребнадзор

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оздоровление в крыму

оздоровление детей в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму и Севастополе вовремя начать оздоровительную кампанию детей смогли 393 оздоровительные организации из 454. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, заявления на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии подали 414 учреждения, а заключения получили 413, что составляет 90,9% от числа запланированных к работе этим летом лагерей.В результате, к 5 июня в Крыму начали работу 393 оздоровительные организации, в том числе 330 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, 36 стационарных загородных лагерей и 27 лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций, рассказали в ведомстве.Отмечается, что из 36 стационарных лагерей водные объекты в рекреационных целях используют сегодня 35."По состоянию на 4 июня подали документы на получение СЭЗ на использование водных объектов 17 оздоровительных организации, получили санитарно-эпидемиологическое заключение – 14 оздоровительных организаций", – уточнили в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детейДве тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеряВ Крыму поисковики в детских лагерях расскажут о правилах безопасности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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