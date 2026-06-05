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Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену
Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену
Этим летом в Крыму и Севастополе вовремя начать оздоровительную кампанию детей смогли 393 оздоровительные организации из 454. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T21:52
2026-06-05T21:52
крым
севастополь
роспотребнадзор
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дети
оздоровление в крыму
оздоровление детей в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму и Севастополе вовремя начать оздоровительную кампанию детей смогли 393 оздоровительные организации из 454. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, заявления на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии подали 414 учреждения, а заключения получили 413, что составляет 90,9% от числа запланированных к работе этим летом лагерей.В результате, к 5 июня в Крыму начали работу 393 оздоровительные организации, в том числе 330 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, 36 стационарных загородных лагерей и 27 лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций, рассказали в ведомстве.Отмечается, что из 36 стационарных лагерей водные объекты в рекреационных целях используют сегодня 35."По состоянию на 4 июня подали документы на получение СЭЗ на использование водных объектов 17 оздоровительных организации, получили санитарно-эпидемиологическое заключение – 14 оздоровительных организаций", – уточнили в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детейДве тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеряВ Крыму поисковики в детских лагерях расскажут о правилах безопасности
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, севастополь, роспотребнадзор, детские лагеря в крыму, дети, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма, общество
Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену

В Крыму и Севастополе разрешение на оздоровление детей в первую смену получили 393 лагеря

21:52 05.06.2026
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму и Севастополе вовремя начать оздоровительную кампанию детей смогли 393 оздоровительные организации из 454. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По информации ведомства, заявления на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии подали 414 учреждения, а заключения получили 413, что составляет 90,9% от числа запланированных к работе этим летом лагерей.

"В том числе стационарные лагеря – 41, лагеря с дневным пребыванием – 343, палаточные лагеря – один, лагеря труда и отдыха – 28", – уточнили в Роспотребнадзоре.

В результате, к 5 июня в Крыму начали работу 393 оздоровительные организации, в том числе 330 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, 36 стационарных загородных лагерей и 27 лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций, рассказали в ведомстве.
"Оздоровительные организации приняли на отдых и оздоровление 35 676 детей, в том числе в лагеря с дневным пребыванием – 24 955 детей, в стационарные загородные лагеря – 10 059 детей, в лагеря труда и отдыха – 662 ребенка", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что из 36 стационарных лагерей водные объекты в рекреационных целях используют сегодня 35.
"По состоянию на 4 июня подали документы на получение СЭЗ на использование водных объектов 17 оздоровительных организации, получили санитарно-эпидемиологическое заключение – 14 оздоровительных организаций", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСевастопольРоспотребнадзорДетские лагеря в КрымудетиОздоровление в КрымуОздоровление детей в КрымуНовости КрымаОбщество
 
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