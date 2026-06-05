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Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами
Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами
В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и "Атан" нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T11:24
2026-06-05T11:24
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и "Атан" нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал водителей не создавать пробки в очередях к АЗС.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВласти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топливаВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, новости севастополя, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев
Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

В Севастополе по-прежнему нет бензина в свободной продаже - Развожаев

11:24 05.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и "Атан" нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня, как и накануне, свободной продажи бензина на заправках ТЭС и "Атан" не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки", - отметил губернатор.
Он призвал водителей не создавать пробки в очередях к АЗС.
"Если в какое-то время сегодня вы увидите бензовозы, которые подъезжают на АЗС ТЭС или "Атан", то занимать очередь не нужно - сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, свободной продажи не будет", - подчеркнул Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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