https://crimea.ria.ru/20260605/sevastopoltsev-poprosili-ne-gonyatsya-za-benzovozami-1156619981.html

Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и "Атан" нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T11:24

2026-06-05T11:24

2026-06-05T11:24

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и "Атан" нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал водителей не создавать пробки в очередях к АЗС.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВласти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топливаВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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