https://crimea.ria.ru/20260605/sevastopol-otrazil-ocherednuyu-ataku-vsu---sbito-10-bespilotnikov-1156624655.html

Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников

Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, над городом сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:53

2026-06-05T12:53

2026-06-05T12:55

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, над городом сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом, в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом.Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м, идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей.Воздушную тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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