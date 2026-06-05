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Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников
Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников
В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, над городом сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:53
2026-06-05T12:53
2026-06-05T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, над городом сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом, в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом.Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м, идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей.Воздушную тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников
В Севастополе силы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников
12:53 05.06.2026 (обновлено: 12:55 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, над городом сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем канале в МАКС.
При этом, в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом.
Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м, идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей.
Воздушную тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА
в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.
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