https://crimea.ria.ru/20260605/schet-na-tysyachi-nazvany-zhutkie-poteri-kieva-v-zone-svo-1156624992.html

Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО

Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО

Российские военные за неделю уничтожили более 9355 боевиков киевского режима, вражеские вооружения и почти полтысячи единиц военной автомобильной техники. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:37

2026-06-05T13:37

2026-06-05T13:46

новости сво

потери всу

украина

россия

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_ae33ac745a07d4c82cf7142d72763a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили более 9355 боевиков киевского режима, вражеские вооружения и почти полтысячи единиц военной автомобильной техники. Об этом сообщается в недельной сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" за неделю разбили свыше 1355 боевиков киевского режима, два танка, шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Группировка "Запад" продолжила активные наступательные действия, ликвидировала более 1325 украинских военных, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 20 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 935 человек, танк Leopard производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили более 2360 боевиков, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы.Воины группы "Восток" ликвидировали 3045 вражеских солдат, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки "Днепр" разбили более 335 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций радиоэлектронной борьбы.Средств ПВО сбили 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, 3084 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета,156 416 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 621 танк и другие боевые бронированные машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли семь ударов возмездия по УкраинеПутин озвучил колоссальные потери ВСУСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , украина, россия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, инфографика