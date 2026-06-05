Рейтинг@Mail.ru
Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/schet-na-tysyachi-nazvany-zhutkie-poteri-kieva-v-zone-svo-1156624992.html
Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО
Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО
Российские военные за неделю уничтожили более 9355 боевиков киевского режима, вражеские вооружения и почти полтысячи единиц военной автомобильной техники. Об... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:37
2026-06-05T13:46
новости сво
потери всу
украина
россия
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_ae33ac745a07d4c82cf7142d72763a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили более 9355 боевиков киевского режима, вражеские вооружения и почти полтысячи единиц военной автомобильной техники. Об этом сообщается в недельной сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" за неделю разбили свыше 1355 боевиков киевского режима, два танка, шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Группировка "Запад" продолжила активные наступательные действия, ликвидировала более 1325 украинских военных, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 20 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 935 человек, танк Leopard производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили более 2360 боевиков, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы.Воины группы "Восток" ликвидировали 3045 вражеских солдат, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки "Днепр" разбили более 335 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций радиоэлектронной борьбы.Средств ПВО сбили 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, 3084 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета,156 416 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 621 танк и другие боевые бронированные машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли семь ударов возмездия по УкраинеПутин озвучил колоссальные потери ВСУСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_93:0:1188:821_1920x0_80_0_0_6832189cb970cc202db3a8895268a2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , украина, россия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, инфографика
Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили более 9355 боевиков киевского режима

13:37 05.06.2026 (обновлено: 13:46 05.06.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили более 9355 боевиков киевского режима, вражеские вооружения и почти полтысячи единиц военной автомобильной техники. Об этом сообщается в недельной сводке Министерства обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" за неделю разбили свыше 1355 боевиков киевского режима, два танка, шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Группировка "Запад" продолжила активные наступательные действия, ликвидировала более 1325 украинских военных, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 20 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 935 человек, танк Leopard производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Сводка Минобороны РФ за неделю с 30 мая по 5 июня 2026 годаСводка Минобороны РФ за неделю с 30 мая по 5 июня 2026 года
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили более 2360 боевиков, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы.
Воины группы "Восток" ликвидировали 3045 вражеских солдат, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки "Днепр" разбили более 335 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций радиоэлектронной борьбы.
Средств ПВО сбили 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, 3084 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета,156 416 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 621 танк и другие боевые бронированные машины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
Путин озвучил колоссальные потери ВСУ
СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
 
Новости СВОПотери ВСУУкраинаРоссияМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
14:03Россия вернула из украинского плена 185 бойцов
13:52Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
13:41В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайка
13:37Счет на тысячи: названы жуткие потери Киева в зоне СВО
13:29В Крыму отбой беспилотной опасности
13:27Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло
13:21В новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"
13:10Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет
13:05Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
12:53Севастополь отразил очередную атаку ВСУ - сбито 10 беспилотников
12:45Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
12:43ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме
12:38В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:37За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим - Галузин
12:29Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
12:17Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
12:087 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
11:58В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентам
Лента новостейМолния