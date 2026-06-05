Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/rossiyskie-voyska-nanesli-sem-udarov-vozmezdiya-po-ukraine-1156622134.html
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:17
2026-06-05T12:50
новости сво
вооруженные силы россии
удары по украине
министерство обороны рф
армия и флот
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125095161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b0383f1b8f42c70284aefaf039ded39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный способ остановить войну на УкраинеКиев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на теракты
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125095161_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_3db925f518e9daf96809398b272273c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине, министерство обороны рф, армия и флот
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине

Российские войска за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине – МО РФ

12:17 05.06.2026 (обновлено: 12:50 05.06.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 30 мая по 5 июня текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на теракты
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииУдары по УкраинеМинистерство обороны РФАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала