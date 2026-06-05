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Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:17
2026-06-05T12:17
2026-06-05T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный способ остановить войну на УкраинеКиев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на теракты
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новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине, министерство обороны рф, армия и флот
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
Российские войска за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине – МО РФ
12:17 05.06.2026 (обновлено: 12:50 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 30 мая по 5 июня текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.
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