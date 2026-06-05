https://crimea.ria.ru/20260605/rossiyskie-voyska-nanesli-sem-udarov-vozmezdiya-po-ukraine-1156622134.html

Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине

Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине

Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:17

2026-06-05T12:17

2026-06-05T12:50

новости сво

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удары по украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный способ остановить войну на УкраинеКиев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на теракты

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине, министерство обороны рф, армия и флот