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Россия вернула из украинского плена 185 бойцов
Россия вернула из украинского плена 185 бойцов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Россия вернула из украинского плена 185 бойцов
Россия вернула из украинского плена 185 бойцов, взамен Киеву переданы 185 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:03
2026-06-05T14:03
2026-06-05T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 185 бойцов, взамен Киеву переданы 185 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Освобожденные военнослужащие Вооруженных сил РФ находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в оборонном ведомстве.Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 15 мая по формуле 205 на 205.До этого обмен военнослужащими состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, украина, новости сво, министерство обороны рф
Россия вернула из украинского плена 185 бойцов
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185 - Минобороны
14:03 05.06.2026 (обновлено: 14:21 05.06.2026)