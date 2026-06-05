Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/reyd-v-sevastopole-otkryt-posle-2-chasovoy-ostanovki-1156615607.html
Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки
Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:27
2026-06-05T09:27
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт около 7 утра. После этого в городе была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось 2 часа, после чего катера и паромы вернулись к работе. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_691370b62ef5b9872ee00eeeab782c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки

В Севастополе возобновили движение морского транспорта после 2-часовой остановки

09:27 05.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был перекрыт около 7 утра. После этого в городе была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось 2 часа, после чего катера и паромы вернулись к работе.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
11:37В Крыму изменился график движения электричек - отменены 24 состава
11:30В Крыму снова работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
11:27Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
11:24Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами
11:08Насколько прогрелось море у берегов Крыма
10:59В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день
10:54Космический удар: на Землю обрушилась магнитная буря
10:45В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей
10:28Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон
10:19Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым
10:10На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое
10:01В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего
09:538 поездов из Крыма следуют с опозданием
09:46ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно
09:40В Севастополе неизвестные вырубили деревьев на 2,4 млн рублей
09:36Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района
09:27Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки
09:19Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
09:10Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей
Лента новостейМолния